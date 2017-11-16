Bozüyük'te Kardeş Okul Oldular

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Özel Bozüyük Sınav Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri "Kardeş Okul" projeleri kapsamında Kandilli Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek, okulun toplam 58 öğrencisine kışlık kaban ve bot hediye etti.



Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik, Şube Müdürü Ömer Kızılkılıç'ın da katıldığı ziyarette kaban ve botlarını alan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Halis Çelik yaptığı konuşmada, projenin önemine değindi.



Kızılkılıç, "Bozüyük'te bir ilk olan uygulamadır. Örnek olan projeyle öğrenciler arasında oluşan kardeşlik algısı hayatın tüm safhalarında devam etmesini ümit ediyoruz" dedi. Ziyaret süresince Sınav Lisesi ve Kandilli İlk ve Ortaokulu öğrencileri kısa sürede kaynaşarak birlikte çeşitli oyunlar oynadılar ve kardeşliğin keyfini çıkardılar. - BİLECİK