Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı - Haberler
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Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı

Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir süredir devam eden yoğun kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan köy yollarının tamamı yeniden ulaşıma açılırken, şu anda kar nedeniyle kapalı durumda olan köy yolunun bulunmadığı öğrenildi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir süredir devam eden yoğun kar yağışı sonrasında ulaşıma kapanan köy yollarının tamamı yeniden ulaşıma açılırken, şu anda kar nedeniyle kapalı durumda olan köy yolunun bulunmadığı öğrenildi.

Yurt genelinde olduğu gibi Bozüyük'te de görülen ve 3-4 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Özellikle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 30 santimetreye yaklaşırken, yağışının dinmesiyle birlikte İl Özel İdaresi Müdürlüğüne bağlı ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başladı. İlçe Özel İdare Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir süredir devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının titiz çalışmalar sonrasında yeniden ulaşıma açıldığı ve şu anda kar nedeniyle kapalı köy yolunun bulunmadığı kaydedildi.

Diğer taraftan meteorolojik verilere göre kar yağışının bu geceden itibaren bölgede etkisini kaybedeceği öğrenildi. - BİLECİK

Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı

Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı

Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı

Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı

Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı

Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı

Bozüyük'te kardan dolayı kapalı köy yolu kalmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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