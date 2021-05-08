Bozüyük'te Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri
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Bozüyük'te Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri

Bozüyük'te Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Karayolları Trafik Haftası kapsamında vatandaşların bilinçlenmesine yönelik biri dizi etkinlikler gerçekleşti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Karayolları Trafik Haftası kapsamında vatandaşların bilinçlenmesine yönelik biri dizi etkinlikler gerçekleşti.

İlçe Trafik ekiplerince 01-07 Mayıs 2021 tarihleri arasında Karayolu Trafik Haftası kapsamında vatandaşların trafik kurallarına uymaları ve trafikte iken dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirilme ve bilinçlendirilme faaliyetleri yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının girişlerinin yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara Trafik Haftası Konulu afişler asıldı.

Trafik Haftası süresince Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince denetime tabi tutulan toplam 807 araç sürücüsü ile bu araçlarda bulunan yolculara, trafik güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlere toplumsal destek sağlamak amacıyla, Trafik Haftası ve Emniyet Kemeri konulu el broşürleri ile 'Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük' kampanyası kapsamında kırmızı düdükler dağıtıldı.

Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine içerisinde öğrencilere yönelik EBA üzerinden trafik haftası ve emniyet kemeri konulu eğitimler verildi. - BİLECİK

Bozüyük'te Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri
Bozüyük'te Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri
Bozüyük'te Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri
Bozüyük'te Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri
Bozüyük'te Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri
Bozüyük'te Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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