Bozüyük'te kar yağışı etkili oldu



BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde dün geceden itibaren hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı ilçe merkezi ve ilçeye bağlı belde ve köylerde etkili oldu.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan kar yağışı Bozüyük'te de gün boyu etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle şehir içinde ulaşımda aksaklıklar meydana gelmemesi için belediye ekipleri gece boyu tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri de çevre yolunda ana arterler ile Eskişehir, Bursa ve Kütahya kavşaklarında gerekli küreme ve tuzlama çalışmalarını yaptı. Kar yağışı ilçeye bağlı yüksek rakımlı Camiliyayla, Erikli, Kozpınar, Çamyayla ve Hamidiye gibi köylerde daha da etkili olurken kar kalınlığının 15 santimetre civarında olduğu belirtildi.

Şu an için köy yollarının ulaşıma açık olduğu, ancak yağışın devam etmesiyle birlikte önümüzdeki saatlerde kapanacağından yağışların sona ermesiyle birlikte yol açma çalışmalarının zaman kaybetmeden başlayacağı belirtildi. Diğer taraftan meteorolojik verilere göre kar yağışının bugün ve yarın da devam edeceği belirtildi.