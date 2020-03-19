Bozüyük'te kar yağışı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Bozüyük'te kar yağışı - Haber
Bilecik, Bozüyük

Bozüyük'te kar yağışı

Bozüyük'te kar yağışı Vatandaşlar: "Mart ayı bize kazma kürek değil ama doğalgazı yeniden yaktırdı" Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu.

19.03.2020 20:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:49
Bozüyük'te kar yağışı

Bozüyük'te kar yağışı

Vatandaşlar: "Mart ayı bize kazma kürek değil ama doğalgazı yeniden yaktırdı"

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde havaların hissedilir derecede soğumasıyla birlikte gece saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili oldu. Vatandaşlar geçtiğimiz hafta yaşanan bahar havasının ardından bugün yağan kar yağışı nedeniyle "Mart ayı bize atalarımızın dediği gibi kazma kürek değil, ama doğalgazı yeniden yaktırdı" ifadelerine yer verdiler.

Geçtiğimiz hafta hava sıcaklıklarının hissedilir derecede artmasıyla bahar havası yaşayan ilçe halkı bugün ise sıcaklıkların yaklaşık 15 derece birden düşmesi neticesinde yeniden kar yağışı ile karşılaştı. İlçe genelinde etkili olan kar yağışı gün boyu devam etti. Dodurga Beldesi ile birlikte yüksek rakımlı köylerde kar kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle İlçe Trafik ve Karayolları ekipleri alarma geçerken şehirlerarası yollarda zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Meteorolojik verilere göre yağışın bu akşamdan itibaren etkisini kaybedeceği kaydedildi.

Bozüyük'te kar yağışı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bozüyük'te kar yağışı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı Haber
İzmir'de koronavirüs tespit edildi! 45 aile karantinaya alındı
İlk kez bir Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı Haber
İlk kez bir Devlet Başkanı koronavirüse yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haber
İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Elazığ, 5 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı Haber
Elazığ, 5 büyüklüğündeki depremin ardından bir kez daha sallandı
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek Haber
BM'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
Sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı Haber
Sağlık çalışanları Türkiye'nin her yerinde alkışlandı
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Alevilerle ilgili söylediği sözler infial yaratan komedyen Pınar Fidan, emniyette ifade verdi
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya...
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Koronavirüsten şüphelenen örnek vatandaşın sergilediği hareket, kameralara yansıdı
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu alan, düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
Koronavirüste yeni gelen verilere göre gençler koronavirüse karşı dayanıklı değil
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar...
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Koronavirüs, vitamin bakımından 6 gramı 1 kasa elmaya eş değer olan Anzer polenine ilgiyi artırdı
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu
Bakan Albayrak, 'Kamuda evden çalışma olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Albayrak, "Kamuda evden çalışma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Futbol, basketbol ve voleybol ligleri ertelendi
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Koronavirüs nedeniyle 149 bin 382 iş yeri faaliyetlerine ara verdi
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Rusya'dan koronavirüs aşısı için sevindiren haber! Bilim insanları virüsün gen haritasını çıkardı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: Abdurrahim Albayrak'ın yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu negatif çıktı
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Son Dakika: KKTC'de 26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi koronavirüs nedeniyle ertelendi
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Falcao Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Mart Futbol İtalya Vatandaş
Şu an buradasınız: Bozüyük'te kar yağışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 22:13:59. #1.15#
title