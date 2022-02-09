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Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve kaldırım temizleme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Bozüyük'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile Belediye ekipleri gece saatlerinden itibaren çalışmalarına başladı. Hastane ve çevresi, ana güzergahlar, dolmuş yolları ve okul yollarında tuzlama ve kar küreme ile kaldırım temizleme çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi amacıyla çalışmalar ilçe genelinde devam edecek. - BİLECİK

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te kar temizleme çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Bozüyük Belediyesi, Bozüyük, kar, Yerel, Haber

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