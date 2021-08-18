Bozüyük'te kapalı pazar temizlendi
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Bozüyük'te kapalı pazar temizlendi

Bozüyük'te kapalı pazar temizlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı pazar alanını temizledi.

Bozüyük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı kapalı pazar alanını temizledi.

İlçede vatandaşların uğrak noktalarının başında gelen kapalı pazar tamamen boşaltıldıktan sonra kapsamlı bir şekilde temizlendi. Belediye ekipleri gıdaya ulaşımda hijyenik bir ortam sağlamak için yoğun olarak çaba sarf ederken, çalışmaların vatandaşların sağlığı için düzenli aralıklarda devam edeceğini belirtti. - BİLECİK

Bozüyük'te kapalı pazar temizlendi
Bozüyük'te kapalı pazar temizlendi
Bozüyük'te kapalı pazar temizlendi
Bozüyük'te kapalı pazar temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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