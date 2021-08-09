Bozüyük'te kanal temizliği yapıldı
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Bozüyük'te kanal temizliği yapıldı

Bozüyük'te kanal temizliği yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açık kanal içerisinde temizlik çalışması yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde açık kanal içerisinde temizlik çalışması yapıldı.

Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezi ortasından geçen açık kanalın temizliği konusunda hassas davranarak, temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçmek için kanal içerisinde biriken tortuları iş makineleri ile temizliyor. Özellikle yaz aylarında çevredeki vatandaşların kanaldan etkilenmemeleri için yapılan çalışmaların düzenli aralıklar ile devam edeceği belirtildi. - BİLECİK

Bozüyük'te kanal temizliği yapıldı
Bozüyük'te kanal temizliği yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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