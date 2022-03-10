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Bozüyük'te işçi servis araçları denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te işçi servis araçları denetlendi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi işçi taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi işçi taşımacılığı yapan servis araçlarına yönelik denetimler yapıldı.

Vatandaşların işyerleri ve ikametleri arasında huzurlu ve güvenli bir şekilde trafik ortamımda seyahat etmelerini sağlamak, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amaçlandı. Trafik Denetleme Büro Amirliği, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanlığı, Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı personelinin katıldığı denetimlerde, sürücüler sürücü belgesi yeterliliği, aracın yetki ve izin belgesi, fazla yolcu konusu ve araçlarla ilgili teknik konularda denetlendi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı kaydedildi. - BİLECİK

Bozüyük'te işçi servis araçları denetlendi

Bozüyük'te işçi servis araçları denetlendi

Bozüyük'te işçi servis araçları denetlendi

Bozüyük'te işçi servis araçları denetlendi

Bozüyük'te işçi servis araçları denetlendi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, işçi, Yerel, Haberler

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