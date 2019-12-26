Bozüyük'te iş yerlerine yılbaşı denetimi
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Bozüyük'te iş yerlerine yılbaşı denetimi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı iş yerlerinde denetim yaptı.

26.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:34
Bozüyük'te iş yerlerine yılbaşı denetimi

'in ilçesinde ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı iş yerlerinde denetim yaptı.

Belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya kaçak içki sürülebileceği ihtimali üzerine denetim gerçekleştirdi. Ekipler, işletme sahiplerine de sahte içki satışı konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca iş yerlerinin ruhsatları ile raflarda satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, denetimlere devam edecek.

Kaynak: AA
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