Bozüyük'te iş yerlerine yılbaşı denetimi

26.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:34

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı iş yerlerinde denetim yaptı.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya kaçak içki sürülebileceği ihtimali üzerine denetim gerçekleştirdi. Ekipler, işletme sahiplerine de sahte içki satışı konusunda uyarılarda bulundu.

Ayrıca iş yerlerinin ruhsatları ile raflarda satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, denetimlere devam edecek.

Kaynak: AA