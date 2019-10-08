Bozüyük'te gıda zehirlenmesi

08.10.2019 15:58

Bozüyük'te bir fabrika çalışanları, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu.



Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çalışanı 80 kişi, kusma, ishal, ateş ve halsizlik şikayetleriyle Acil Servise başvurdu.

Yapılan incelemelerin ardından zehirlendikleri tespit edilen fabrika çalışanı 2 kişi hastaneye yatırılırken, diğer çalışanların tedavileri ayakta yapılarak taburcu edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA