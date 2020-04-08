Bozüyük'te evinde olan çocuklar hünerlerini sergiledi Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarında duyurusu yapılan "Evde Kal'an minik yetenekler hünerlerinizi görelim" etkinliği yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarında duyurusu yapılan "Evde Kal'an minik yetenekler hünerlerinizi görelim" etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında çocuklara sosyal medya üzerinden çağrı yapıldı. Yaklaşık 10 günlük süre zarfından çocuklardan ve ailelerden gelen fotoğraf ve videolar belediye sosyal medya hesaplarına ulaştırıldı. Etkinlik sonunda belediye tarafından hazırlanan ve belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaşılan video renkli görüntülere sahne oldu. Kaynak: AA