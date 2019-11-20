Bozüyük'te ev yangını
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yediler Mahallesi 571. Sokak'ta M.C'ye ait 3 katlı binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.