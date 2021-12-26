Bozüyük'te ev hanımlarına "Yangın ve Geri Dönüşüm" Semineri - Haberler
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Bozüyük'te ev hanımlarına "Yangın ve Geri Dönüşüm" Semineri

Bozüyük'te ev hanımlarına
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik düzenlenen yangın ve geri dönüşüm seminerleri İçköy Mahallesi'nde devam etti.

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BİLECİK (İHA) - Bilecik Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işbirliği ile ev hanımlarına yönelik düzenlenen yangın ve geri dönüşüm seminerleri İçköy Mahallesi'nde devam etti.

Yediler Mahalle Konağı'nda yapılan programda ilk olarak kadınlara yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. Katılımcılara mutfak yangınları, baca yangınları, elektrik yangınları ve yangın söndürme cihazı kullanımı hakkında bilgiler verildi. Yangın bilgilendirmesinin ardından ev hanımlarına geri dönüşüm hakkında önemli bilgiler verilerek geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen atıklar, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların geri dönüşümü anlatıldı. Program sonunda katılım gösteren ev hanımlarına sıvı yağ, bulaşık deterjanı ve mutfak önlüğü hediye edildi. Katılımcıların mahalle konağına ulaşımları ise belediye otobüsleri ile ücretsiz olarak sağlandı. - BİLECİK

Bozüyük'te ev hanımlarına Yangın ve Geri Dönüşüm Semineri

Bozüyük'te ev hanımlarına Yangın ve Geri Dönüşüm Semineri

Bozüyük'te ev hanımlarına Yangın ve Geri Dönüşüm Semineri

Bozüyük'te ev hanımlarına Yangın ve Geri Dönüşüm Semineri

Bozüyük'te ev hanımlarına Yangın ve Geri Dönüşüm Semineri

Bozüyük'te ev hanımlarına Yangın ve Geri Dönüşüm Semineri

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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