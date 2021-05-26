Bozüyük'te eski MYO binası yıkılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bozüyük'te eski MYO binası yıkılıyor

Bozüyük'te eski MYO binası yıkılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uzun yıllar Meslek Yüksek Okulu (MYO) olarak eğitim öğretime devam edilen ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2016 yılında boşaltılan 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlanıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uzun yıllar Meslek Yüksek Okulu (MYO) olarak eğitim öğretime devam edilen ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2016 yılında boşaltılan 4 katlı binanın yıkım çalışmalarına başlanıldı.

Yüksekokul öğrencileri 2015-2016 eğitim öğretim dönemi öncesinde Yeşilkent'teki yeni üniversite binasına nakledilmişti. 2016 yılında ise depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle bina tamamen boşaltılmıştı. Yaklaşık 5 yıldır atıl durumda bekleyen binanın yıkım çalışmaları geçtiğimiz günlerde başladı.

Diğer taraftan binanın çevresinde ikamet eden bazı vatandaşlar, yıkımın kontrolsüz ve gerekli tedbirlerin alınmadan yapıldığını, bu nedenle de araç ve evlerinde hasar meydana geldiğini öne sürerek şikayetçi oldukları belirtiliyor. - BİLECİK

Bozüyük'te eski MYO binası yıkılıyor
Bozüyük'te eski MYO binası yıkılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Esra Erol Ebru Gündeş Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Josef De Souza Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bozüyük'te eski MYO binası yıkılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.05.2021 16:59:30. #1.13#

title