Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi - Haberler

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Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 144 kişinin katıldığı erkekler okey turnuvası sona erdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 144 kişinin katıldığı erkekler okey turnuvası sona erdi.

Güneşspor Kulübü tarafından geleneksel olarak düzenlenen okey turnuvasının kadın yarışmacılarının ödülleri geçtiğimiz hafta verilmişti. İlçe halkından gelen yoğun istek üzerine bu sefer de erkekler için okey turnuvası gerçekleştirildi. Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan turnuva sorumlusu Fatih Çürük, "144 kişinin katıldığı turnuvamız sona erdi. Bu turnuvanın oluşmasında destek sağlayıp sponsor olan esnaflarımıza çok teşekkür ederiz. Süren turnuvamızda amacımız kaynaşmayı, tanışmayı sağlamak, kulübümüzün tanıtımını yapabilmek ve katılan yarışmacıların kulübümüzü gelip görme imkanını sağlamış oluyoruz. Bu turnuvaya sponsor olan katılan herkese teşekkür eder, birinci olan Ziya Kurt ve İlhan Özcan ile ikinci olan Sedat Uzun ve Ömer Arslan'ı tebrik ederiz" dedi. - BİLECİK

Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi

Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi

Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi

Bozüyük'te erkekler okey turnuvası sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Haberler

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