Bozüyük'te elektrik kesintisi
Haberler » Güncel » Bozüyük'te elektrik kesintisi - Haber

Bozüyük'te elektrik kesintisi

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) Bilecik İşletme Müdürlüğü, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

22.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 22.11.2019 18:17
Bozüyük'te elektrik kesintisi

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ) İşletme Müdürlüğü, Bilecik'in ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.


OEDAŞ'tan yapılan açıklamada, enerji nakil hatlarında yapılacak çalışma nedeniyle 23 Kasım Cumartesi günü saat 12.00-16.00 arasında, ilçe genelinde abonelere elektrik verilemeyeceği bildirildi. Çalışmalar tamamlandıktan sonra elektrik kesintisinin sona ereceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et