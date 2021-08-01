Bozüyük'te ekmek fiyatlarına zam geldi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatlarına yüzde 15-22 arasında zam geldi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatlarına yüzde 15-22 arasında zam geldi. Gelen zammın ardından somun ekmeğin fiyatı 2 TL'ye çıkarken, gramajı ise düşürüldü.

Maliyetlerin artmasının gerekçe olarak gösterildiği zam sonrasında daha önce 1.75 TL'ye satılan 250 gram ekmek 230 grama düşürülürken fiyatı da 2.00 TL'ye yükseltildi. Yine daha önce 9 TL'den satılan bir kilo ev ekmeği ise yüzde 22'lik zam görerek fiyatı 11 TL'ye yükseldi.

En son geçtiğimiz yıl ekim ayında zamlanan ekmek fiyatları 9 aylık bir aranın ardından yeniden zam gördü. En temel besin kaynağı olan ekmeğe yapılan sessiz sedasız zam vatandaşların tepkisine neden oldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı