Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi
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Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

30.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:05
Bozüyük'te eğitime bir gün ara verildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.


İlçe genelinde bugün etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kaymakam Hasan Yaman, yapılan son değerlendirmeler sonrasında Vali Bilal Şentürk ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından ilçe genelindeki tüm okullarda yarın okulların bir gün süreyle tatil edildiği açıklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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