Bozüyük'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Bozüyük'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Bozüyük'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
AA / Muhsin Arslan - Haberler | Güncel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontroller sırasında şüpheli görülerek durdurulan bir araçta arama yaptı.

Sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 54 uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli ise gözaltına alındı.

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AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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