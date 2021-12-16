Bozüyük'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontroller sırasında şüpheli görülerek durdurulan bir araçta arama yaptı.

Sürücünün üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 54 uyuşturucu hap bulundu.

Şüpheli ise gözaltına alındı.

AA / Muhsin Arslan - Son Dakika Haberleri

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