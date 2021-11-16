Bozüyük'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi
AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesinde, şüpheli davranışlarından dolayı 3 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.
Ekiplerce araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 20,66 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri
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