Bozüyük'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Bozüyük'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel
Bozüyük'te durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesinde, şüpheli davranışlarından dolayı 3 kişinin bulunduğu aracı durdurdu.

Ekiplerce araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 20,66 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Son Dakika Haberleri

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