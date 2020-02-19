Bozüyük'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
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Bozüyük'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

19.02.2020 09:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 09:16
Bozüyük'te devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Murat L. idaresindeki 26 TL 559 plakalı hafif ticari araç, Sakarya Caddesi'nde kontrolden çıkıp park halindeki 11 DC 197 plakalı otomobile çarparak devrildi.


Kazada yaralanan sürücü Murat L. ve aynı araçta bulunan Nisanur L, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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