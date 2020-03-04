Bozüyük'te camiden yardım kutusu hırsızlığı
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Bozüyük'te camiden yardım kutusu hırsızlığı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir camideki yardım kutusunu çaldığı iddia edilen 3 çocuk, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

04.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:02
Bozüyük'te camiden yardım kutusu hırsızlığı

'in ilçesinde bir camideki yardım kutusunu çaldığı iddia edilen 3 çocuk, sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

'nde bulunan Osmangazi Camisindeki yardım toplama kutusunun çalındığını fark eden yetkililer, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Camide inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili 3 çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA

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