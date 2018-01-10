Bozüyük'te Balık Pazarı Kontrol Edildi

Bozüyük Belediyesi Mezbaha Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından halk pazarında balık satışı yapan esnafa yönelik denetim yapıldı.

Bozüyük Belediyesi vatandaşların sağlıklı, hijyen ve ekonomik gıda tüketimlerini sağlamak amacıyla denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Balıkların taze bir şekilde müşteriye sunulması için denetimlerini sürdüren Bozüyük Belediyesi Veterineri ve Zabıta ekipleri, tezgahlarda satılan balıkların tazeliği, vatandaşlara sunumu ve hijyen şartlarının uygunluğunu denetledi. Haftada iki gün kurulan halk pazarında denetim yapan ekipler, özellikle kış mevsiminde çok tüketilen balıkları satış öncesinde kontrol ederek halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla balık tüketebilmeleri amacıyla yapılan bu denetimler balık sezonu boyunca düzenli olarak devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK