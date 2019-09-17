Bozüyük'te asayiş

Bozüyük'te asayiş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

17.09.2019 16:04
Bozüyük'te asayiş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de durumlarından şüphelenilen 3 kişiyi durdurarak arama yapmak istedi.

Kaçmaya çalışırken yakalanan E.G, R.B. ve C.E'nin üzerinde 20 ecstacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden E.G. serbest bırakıldı, R.B. ve C.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı iddiası

Bozüyük ilçesinde, başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığı iddia edilen ve 3 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Bir ihbar üzerine gözaltına alınan H.C, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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