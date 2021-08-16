Bozüyük'te altyapı çalışmaları devam ediyor
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Bozüyük'te altyapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te altyapı çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi ekipleri tarafından ihtiyaç görülen bölgelerde gerçekleştirilen yeni kanalizasyon hattı yapım çalışmalarının yanı sıra, su ve kanalizasyon hatlarındaki arızalarında tamiri gerçekleşiyor. Ekipler, altyapıda çeşitli nedenlerle meydana gelen arızalardan vatandaşların etkilenmemeleri amacıyla çalışmalarını 7 gün 24 saat aralıksız olarak sürdürüyor. - BİLECİK

Bozüyük'te altyapı çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te altyapı çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te altyapı çalışmaları devam ediyor
Bozüyük'te altyapı çalışmaları devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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