Bozüyük'te altyapı, bordür ve kaldırım taşı tadilatları
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Bozüyük'te altyapı, bordür ve kaldırım taşı tadilatları

Bozüyük'te altyapı, bordür ve kaldırım taşı tadilatları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince altyapı, bordür ve kaldırım taşı tadilatlarına başlanıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince altyapı, bordür ve kaldırım taşı tadilatlarına başlanıldı.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce altyapı çalışmaları, bordür ve kaldırım taşı tadilat işleri aralıksız olarak sürüyor. İhtiyaç duyulan noktalarda onarım, kanalizasyon çalışması, yağmur suyu ve kanal hattı ile temiz su hattı çalışma programları yürüten ekipler, altyapı eksikliklerinin sahadaki incelemelerin ardından tespitinin yapıldığını ve daha sonra ise aciliyet sırasına göre çalışmaların başlatıldığını kaydettiler. - BİLECİK

Bozüyük'te altyapı, bordür ve kaldırım taşı tadilatları
Bozüyük'te altyapı, bordür ve kaldırım taşı tadilatları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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