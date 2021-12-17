Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde alt yapı iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Ekipler çalışmalar ihtiyaç duyulan bölgelerde yapılan planlama çerçevesinde vatandaşları alt yapıya bağlı bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla mesai mefhumu gözetilmeden sürdürülüyor. - BİLECİK