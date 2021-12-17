Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince alt yapı çalışmaları devam ediyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye ekiplerince alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde alt yapı iyileştirme çalışmaları devam ediyor. Ekipler çalışmalar ihtiyaç duyulan bölgelerde yapılan planlama çerçevesinde vatandaşları alt yapıya bağlı bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla mesai mefhumu gözetilmeden sürdürülüyor. - BİLECİK

Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title