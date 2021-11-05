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Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından yapılana alt yapı çalışmaları devam ediyor .

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde belediye tarafından yapılana alt yapı çalışmaları devam ediyor .

Bozüyük Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından ilçe genelindeki alt yapı çalışmaları devam ediyor. Ekipler Çolak İbrahim Bey Caddesi üzerinde yağmur suyu hattı mazgal çalışmalarını gerçekleştirirken, ilçe genelinde gerekli noktalarda arıza giderme ve yeni hat çekimi çalışmalarını da sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve yapılan iş programı çerçevesinde, ilçede alt yapı ve üst yapı çalışmaları aralıksız olarak sürüyor. - BİLECİK

Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bozüyük'te alt yapı çalışmaları devam ediyor

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