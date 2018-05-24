Bozüyük'te Alt Yapı Çalışmaları

Bilecik'in Bozüyük Belediyesi tarafından Yeni Mahalle ve Yenidoğan Mahallesi'nde devam eden alt yapı çalışmaları hız kazandı.

Havaların iyileşmesiyle birlikte belediye ekipleri ilçedeki alt yapı çalışmalarına hız verdi. Başkan Yardımcıları Ali Avcıoğlu ve Rasim Keskin mahallelere giderek çalışmaları yerinde inceledi. Yeni Mahalle'de büyük ölçüde tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından kilit taşı yenileme yapılırken, çalışmalar eş zamanlı olarak ilçedeki pek çok noktada devam ediyor.

Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu "Bozüyük Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Fatih Bakıcı'nın talimatları doğrultusunda Ramazan ayında da çalışmalarımız devam ediyor. Yapılan alt yapı çalışmaları ile Bozüyük'ü geleceğe ve gelecekteki nüfus ve konut artışına hazırlıyoruz" dedi.

Yenidoğan Mahallesi'nde de incelemelerde bulunan Avcıoğlu, çalışanlara işlerinde kolaylıklar dileyerek, vatandaşlar ile sohbet etti. - BİLECİK