Bozüyük'te 'Ahilik ve meslek ahlakı' konulu konferans

20.09.2019 16:53

Bilecik'in Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (M.T.A.L) tarafından 'Ahilik ve meslek ahlakı' konulu program düzenlendi.



Bozüyük M.T.A.L. Konferans Salonunda Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Cihan Yemişçi tarafından bilgiler verildi. Ahilik hakkında yapmış olduğu sunumda Ahiliğin tarihçesi ve Türkler'de zanaatkarlık ile peygamberlerin meslekleri hakkında konuşan Yemişçi, Ahilikte meslek ahlakının günümüzde uygulanması halinde nasıl bir ortam oluşabileceği konusunda da bilgilendirmelerde bulundu. Konferansa Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir'in yanı sıra daire ve okul müdürleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldılar. Program sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından Öğretim Üyesi Yemişçi'ye plaket takdim edilmesiyle program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA