Bozüyük'te açık alanlarda yapılacak organizasyonlara kısıtlama getirildi Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, açık alanlarda yapılacak organizasyonlara kısıtlama getirildiği bildirildi.

Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, açık alanlarda yapılacak organizasyonlara kısıtlama getirildiği bildirildi.

Bozüyük Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının, salgınla mücadelenin başarısı bakımından önem arz ettiği belirtildi.

Mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için yeni kararlar alındığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye sınırlarında geçerli olmak üzere, mahalle içlerinde, sokaklarda, açık alanlarda ve meydanlarda yapılacak düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonları ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır. Garaj, otopark ve benzeri ruhsatsız tüm alanlardaki organizasyonların yasak kapsamına alınmasına, bunların dışında düğün salonları ve ruhsatlı diğer alanlarda yapılacak düğün, nişan, kına ve sünnet organizasyonlarının tarih ve saatlerinin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilerek, tüm düğünlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı marifeti ile denetimleri yapılacaktır. Düğün yapılmasına müsaade edilen yerlerde yapılacak düğünler en fazla 2 saat süreyle sınırlandırılacaktır. Düğün yapılmasına müsaade edilen yerlere gelin götürülmesi sırasında oluşan araç konvoyları yasaklanmıştır."

Açıklamada, tedbirlere uymayanlara idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına da karar verildiği ifade edildi.

Kaynak: AA