Bozüyük'te 87 yaşına giren kadına sürpriz doğum günü
01.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:02
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan kadının 87'inci yaş gününü pastayla kutladı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmayan kadının 87'inci yaş gününü pastayla kutladı.
Kasımpaşa Mahallesindeki evinde kızıyla birlikte yaşayan Vasfiye Kota'nın doğum günü olduğunu öğrenen Bakkalcıoğlu, Kota'yı ziyaret etti.
Kota'nın evinin önünde doğum günü pastası kesildi, Kota'ya hediye verildi.
Sürpriz kutlamada sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.
Kaynak: AA