Bozüyük'te 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı
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Bozüyük'te 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı

02.11.2020 22:24 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:28
Bozüyük'te 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile ilçede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlar sabah saat 08.30 ile 10.30, akşam ise 18.00 ile 19.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sokağa çıkabilecekler. Belirtilen saatlerin dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Ayrıca 7 gün süreyle vatandaşların hizmetine açık olacak olan kapalı pazarda aynı anda 300 kişi bulunabilecek. Giriş ve çıkışlar aynı kapıdan yapılacak olup, 15 yaşından küçük çocuklar kapalı pazara alınmayacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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