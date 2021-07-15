Bozüyük'te 600 çocuk yüzme kursuna başladı
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Bozüyük'te 600 çocuk yüzme kursuna başladı

Bozüyük'te 600 çocuk yüzme kursuna başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korona virüs (Covit-19) kısıtlamalarının ardından başlayan normalleşme süreci içerisinde çocukların beklediği gün gelirken, ücretsiz yaz spor okulları açıldı.

Korona virüs (Covit-19) kısıtlamalarının ardından başlayan normalleşme süreci içerisinde çocukların beklediği gün gelirken, ücretsiz yaz spor okulları açıldı.

Çocukların ilgi ile beklediği, çeşitli branşlarda ve ücretsiz olarak açılan yaz spor okulu bünyesindeki yüzme kursları start aldı. Bozüyük Belediyesi yüzme havuzunda yapılan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ardından başlayan yüzme kursları yoğun ilgi görüyor. 2008-2015 doğumlu kayıtlı yaklaşık 600 öğrenci ile başlayan yüzme kursunda öğrenciler hem yazın bunaltıcı sıcağında serinliyor hem de profesyonel eğitmenler nezaretinde yüzme öğreniyor. Öğrencilerin sağlıklı gelişmelerini ve bilmedikleri spor dallarında eğitim almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen spor etkinliklerinde yaz tatilini yüzme öğrenerek değerlendirmek isteyen öğrenciler de belediyenin yüzme kurslarına katılıyor. 3 yüzme antrenörü ile 1 cankurtaranın görev yaptığı, yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları ve şartları hakkındaki yönetmelik maddelerine uygun şekilde işletilen belediye yüzme havuzunun denetimleri ve aylık havuz suyu analizleri düzenli olarak Bozüyük Halk Sağlık Müdürlüğü yetkililerince yapılıyor. Havuz suyu, belediye biyoloğu tarafından saatlik, günlük ve haftalık olarak denetlenerek, saatlik sıcaklık değerleri, serbest klor ve ph değeri, günlük bağlı klor ve siyanürik asit değeri ve haftalık alkalinite değerlerinin kontrolü yapılıyor.

Tüm kursiyerlerin büyük bir heyecan ve mutlulukla katıldığı yüzme kurslarında öğrenciler hem öğreniyor hem eğleniyor. - BİLECİK

Bozüyük'te 600 çocuk yüzme kursuna başladı
Bozüyük'te 600 çocuk yüzme kursuna başladı
Bozüyük'te 600 çocuk yüzme kursuna başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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