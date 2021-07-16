Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı
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Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı

Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma törenleri düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle anma törenleri düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, İntikamtepe Şehitliği'nin ziyaret edilmesi ile başladı. Protokol üyelerinin şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktığı törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Mustafa Topal dua okudu. Şehitlik ziyareti, Kaymakam Hasan Yaman'ın şehitlik anı defterini imzalaması ile sona erdi. Şehitlik ziyaretinin ardından protokol üyeleri Bozüyük Halk Kütüphanesi'nde '15 Temmuz' konulu kitap sergisinin açılışını yaparak, sergiyi gezdi. Daha sonra merkez Kasımpaşa Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif okunarak hatim duası yapıldı. Kılınan öğle namazının ardından ise vatandaşlara Bozüyük Belediyesi tarafından lokum ikramında bulunuldu. Ardından Kaymakam Yaman ve beraberindekiler Bozüyüklü şehit Vedat Dur'un ailesini ziyaret etti. Anma törenleri kapsamında akşam ise 15 Temmuz Şehitleri Parkı'ndaki Şehitler Anıtı ziyaret edilerek, '15 Temmuz' konulu resim ve el işi sergisinin açılışı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden etkinliklerde Atatürk Anıtı'na yapılan özel aydınlatma ile Atatürk'ün silüeti gece boyunca Türk bayrağına yansıtıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler başlamadan önce alana gelen Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, görevli personele kolaylıklar dileyerek, alanda bulunan çocuklar ve hemşehrileri ile sohbet etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan buradaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Ardından İlçe Müftüsü Mustafa Topal şehitler için dua okudu.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Yaman, "Allah bu devlete, bu millete bir daha böyle olaylar yaşatmasın. Başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan savunmasında terör örgütlerinin saldırısında şehit düşen polislerimizi, Mehmetçiklerimizi, 5 yıl önce bugün 15 Temmuz akşamında haince saldırıya uğrayarak şehit olan 251 vatandaşımızı ve binlerce gazimizi sonsuz şükran ve minnetle anıyorum" dedi.

Kaymakam Yaman'ın konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Belgeseli izlendi. Programın devamında mehter takımı marşlar okurken, Halk Eğitimi Merkezi Müzik Grubu 15 Temmuz kahramanlık türkülerini seslendirdi. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterilerinin yer aldığı programda Halk Eğitim Merkezi tarafından işaret dili ile hazırlanan 15 Temmuz konulu klip de izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının canlı yayınlanmasının ardından ise saat 00.13'te tüm camilerde sela okunarak, protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından demokrasi nöbeti tutuldu. Programda Bozüyük Belediyesi tarafından vatandaşlara bayrak dağıtılarak, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerine ilçe protokolü, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - BİLECİK

Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı
Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı
Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı
Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı
Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı
Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı
Bozüyük'te 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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