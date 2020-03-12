Bozüyük'te 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program ile kutlandı.

Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program ile kutlandı.



Metristepe Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına Kaymakam Hasan Yaman, Belediye Başkanı M. Talat Bakkalcıoğlu, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Aktay, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, tarafından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapıldı. Mahmut Demir, yaptığı konuşmada, "Bir destan adam, Mehmet Akif Ersoy. Yüreği memleket aşkıyla çarpan bir dava adamı. Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda, cephedeki askerlerimizi coşturacak, onların morallerini yükseltip milli duygularını güçlendirecek bir milli marşın hazırlanması için Milli Eğitim Bakanlığı ödüllü bir yarışma açar ve durumu tüm yurda duyurur. Milli marş niteliği taşıyan bir şiirin bulunamaması üzerine dostları devreye sokularak Mehmet Akif ikna edilir ve marşı yazmayı kabul eder. Akif'in yazdığı şiir birinci olur ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin coşkulu alkışları içinde defalarca okunarak kabul edilir.Marşın ilk cümlesi: "Korkma" ile başlar. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken, mağara arkadaşının endişelenmesi üzerine: "Korkma ey Ebubekir, Allah bizimle beraberdir." demişti. O da bu millete aynısını diyordu: "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak." Nice yarışmalar bilirim insanların kazanmak için her şeylerini feda ettiği. Böyle bir kahramanı az görür tarih. ve İstiklal Marşı böyle bir yiğitten doğar ancak. Bu yıl da bütün yurtta 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısı ile coşkulu törenler yapılıyor. Çok şükür ki, bu milletin çocukları hala aynı coşkuyla marşı okuyor ve yazarını büyük bir vefa ile anıyor." dedi.



Ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy konulu drama gösterisi sonrasında program sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA