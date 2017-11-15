Bozüyük'te 110 Adet S Plaka İhalesi Yapıldı

Bozüyük Belediyesi encümeni huzurunda 110 adet 'S' plaka ihale edildi.



Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın ilçedeki servislerin düzene girmesi, öğrenci güvenliğinin sağlanması ve servislerin daha iyi hizmet verebilmeleri amacı ile Belediye Meclis üyeleri ile birlikte yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Belediye Meclisi ve Belediye Encümen Kararına istinaden Bozüyük Belediye Başkanlığı Servis Araçları Hizmet ve İşletme Yönetmeliği esaslarına göre ilçede çalışan servis araçlarının kayıt altına alınarak plaka tahdidi uygulamasına geçilecek olması nedeniyle Encümence belirlenen 110 adet S plaka, ilgili kanun gereğince açık artırma usulü ile gerçek ve tüzel kişilere 30 bin TL+KDV muhammen bedel ile ihale edildi.



Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde Belediye encümeni huzurunda yapılan ihalede S plakalar 30 bin TL ile 50 Bin TL arasında ihale edilirken 3 adet S plakaya talep olmadı. - BİLECİK