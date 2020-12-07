Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminalinde sonradan açılan kapıya tepki

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yazıhane sahibi Naim Bayırbaşı, otogara sonradan açılana ek giriş çıkış kapısı sayesinde CHP'li ilçe başkanına kıyak yapıldığı iddia etti.

Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yazıhane işleten Naim Bayırbaşı, otogarda bulunan bir diğer yazıhane işletmecisi CHP İlçe Başkanı İhsan Esen'in belediye imkanlarını kullanıp kendi yazıhanesi önünden kapı açtırdığını iddia etti. Kendilerinin ise diğer yazıhane işletmecileri ile birlikte siftah yapmadan eve gittiklerini belirterek bu yanlıştan dönüşmesini isteyen Bayırbaşı, sözlerine şöyle devam etti;

"Bozüyük Şehirler Arası Otobüs Terminalinde CHP Bozüyük İlçe Başkanı İhsan Esen'in sahip olduğu bir firmaya ait yazıhane yanına sonradan bir giriş çıkış kapısı açıldı. Terminale giren şahıslar bu firmanın yazıhanesi yakın diye direk oraya gidiyorlar. Biz burada siftah yapmadan eve gidiyoruz. Bu kapıların eski haline getirilmesi için belediye görevlilerine, başkan yardımcılarına söyledik, ama kimse bizi sesimizi duymuyor. Buradan CHP'li Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na soruyorum, burada sadece CHP Bozüyük İlçe Başkanının yazıhanesi yok. Bizleri yok sayamazlar, bizler günü geliyor tek bir bilet kesmeden evimize gidiyoruz" dedi.

Öte yandan konu hakkında Bozüyük Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Otogardaki giriş çıkış, peron ve çevre düzenlemeleri Ulaştırma Bakanlığı'nın yazıları ve ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş, bu çalışmalar Mayıs 2020'den önce bitirilmiştir. İçerideki bilet satış yerleri 7 Ekim 2020'de yeniden açık ihaleye çıkarılmış ve her firma dilediği yeri kiralamıştır" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı