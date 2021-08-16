BOZÜYÜK ŞEHİR DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR 16 2021, 17: 12

Bozüyük Kocaeli'den gelen misafirlerini ağırlarken, tarihi ve coğrafyası ile kendine hayran bıraktı.

Bozüyük Kocaeli'den gelen misafirlerini ağırlarken, tarihi ve coğrafyası ile kendine hayran bıraktı.

Kocaeli Bilecikliler Dayanışma Derneği ile birlikte bölgedeki çeşitli İl Derneği Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ilçeye konuk oldu. Gezi kapsamında ilk olarak Metristepe Zafer Anıtı'nı ziyaret eden misafirlere belediye personeli eşlik etti. Metristepe Zafer Anıtı'ndaki tarihi anlatımın ardından misafirler Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ne geldi. Sergilenen eserler ve Bozüyük hakkında pek çok bilgi alan konuklar, misafirperverlikleri için Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve kendilerine eşlik eden belediye personeline teşekkür ettiler.

HABER GÖRSELLERİ DİĞER HABERLER BOZÜYÜK'TE ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 16 2021, 17: 14 GELECEĞİN YILDIZ SPORCULARI BOZÜYÜK BELEDİYESİ YAZ SPOR OKULLARINDA YETİŞİYOR 16 2021, 17: 13 BOZÜYÜK ŞEHİR DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYOR 16 2021, 17: 12 PARKLARDA REVİZE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 13 2021, 19: 45 İLÇEMİZDEKİ YEŞİL ALANLAR VE PARKLAR HER DAİM BAKIMLI 12 2021, 15: 00 YEŞİLAY BİLECİK ŞUBESİ'NDEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 12 2021, 14: 53 KOCAELİ'DE YAŞAYAN HEMŞEHRİLERİMİZDEN İLÇEMİZE ZİYARET 12 2021, 09: 03 YOL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR 11 2021, 17: 28 BAŞSAVCI BÜKME'DEN BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NA ZİYARET 11 2021, 15: 32 BAŞKANIMIZ BAKKALCIOĞLU'NDAN İNCELEMELER 10 2021, 17: 08 Daha Fazla Göster

Bozüyük Kocaeli'den gelen misafirlerini ağırlarken, tarihi ve coğrafyası ile kendine hayran bıraktı.

Kocaeli Bilecikliler Dayanışma Derneği ile birlikte bölgedeki çeşitli İl Derneği Başkanları ve Yönetim Kurulu üyeleri ilçeye konuk oldu. Gezi kapsamında ilk olarak Metristepe Zafer Anıtı'nı ziyaret eden misafirlere belediye personeli eşlik etti. Metristepe Zafer Anıtı'ndaki tarihi anlatımın ardından misafirler Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi'ne geldi. Sergilenen eserler ve Bozüyük hakkında pek çok bilgi alan konuklar, misafirperverlikleri için Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ve kendilerine eşlik eden belediye personeline teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre