Bozüyük polisinden kaçamadı
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Bozüyük polisinden kaçamadı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheliyi yakaladı.

18.11.2019 16:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:55
Bozüyük polisinden kaçamadı

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 ayrı suçtan aranması bulunan şüpheliyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Eskişehir, Bozüyük, Bolu ve Ankara'da dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 8 ayrı suçtan aranması bulunan V.K. isimli şüpheliyi 4 Eylül Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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