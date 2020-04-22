Bozüyük ormanları artık Rabiye müdürden sorulacak Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ve yeni kuruluşu yapılan Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne ilk defa bir kadın Orman İşletme Müdürü atandı.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ve yeni kuruluşu yapılan Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne ilk defa bir kadın Orman İşletme Müdürü atandı. Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Rabiye Tuncer, yeni kurulan Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne Orman İşletme Müdürü olarak atandı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Bilecik'te yeni kurulan Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğünde göreve başlayan Rabiye Tuncer'e video konferans yöntemi hayırlı olsun dileğinde bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi.

Bozüyük İşletme Müdürü Rabiye Tuncer, 1997 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 yılında Eskişehir Bölge Müdürlüğünde İşletme Şefi olarak göreve başlayan Tuncer, 2016 yılında Bilecik Orman İşletme Müdür Yardımcılığının ardından 2018 yılında Eskişehir Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 10 Nisan 2020 tarihinde Bozüyük'ün İlk Kadın Orman İşletme Müdürü olarak yeni görevine başladı. - BİLECİK

Kaynak: İHA