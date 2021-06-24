Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü'nde veda zamanı
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Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü'nde veda zamanı

Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü'nde veda zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğünde görev süresi dolan ve üst göreve terfi eden personeller için veda programı düzenlendi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Orman İşletme Müdürlüğünde görev süresi dolan ve üst göreve terfi eden personeller için veda programı düzenlendi.

Düzenlenen veda programında Orman İşletme Müdürü Rabiye Çolak Tuncer, görev süresi dolması ve terfi etmesi nedeniyle işletmeden ayrılan personeline verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ederek yeni görev yerlerinde başarılar diledi. Müdür Tuncer, tarafından günün anısına personele plaket ile birlikte çeşitli hediyeler takdim edildi.

Orman İşletme Müdürü Rabiye Çolak Tuncer, yaptığı açıklamada "Orman İşletme Müdürlüğümüz bünyesinde işletme şefi olarak görev yapmakta olan 3 arkadaşımız, memuriyetin gereği olarak bulundukları yerlerdeki görev sürelerini dondurmalar ve üst göreve terfi nedeni ile aramızdan ayrılmıştır. Bugüne kadar Bozüyük İşletme Şefi olarak görev yapan Sabri Satış, İzmir Bergama Orman İşletme Müdürlüğüne, Dodurga Orman İşletme Şefi olarak görev yapan Gökhan Dalaman, Antalya Kaş Orman İşletme Müdürlüğüne, Muratdere Orman İşletme Şefi olarak görev yapan Hasan Hüseyin ise Acıerik Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü bünyesine müdür yardımcısı olarak tayin olmuşlardır. Arkadaşlarımıza yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür eder yeni görev yerlerinde başarılar dileriz" dedi. - BİLECİK

Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü'nde veda zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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