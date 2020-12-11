Bozüyük MYO'da görev değişimi
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Bozüyük MYO'da görev değişimi

11.12.2020 15:55 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:00
Bozüyük MYO'da görev değişimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) görev değişimi yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Bozüyük Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) görev değişimi yapıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsa İpçioğlu ve Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt'un katılımı ile gerçekleşen devir teslim töreninde, Bozüyük MYO Müdürü Prof. Dr. Faruk Akın görevini Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan'a devretti. Rektör Beydemir, gerçekleşen devir teslim töreninde Prof. Dr. Faruk Akın'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken Prof. Dr. Mehpare Tokay Argan'a da yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Bozüyük MYO'da görev değişimi
Bozüyük MYO'da görev değişimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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