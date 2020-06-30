Bozüyük Müzesi ziyaretçi ağırlamaya başlıyor Bozüyük Müzesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belirli ziyaretçi sayısı ile 1 Temmuz itibarıyla ziyaretçi kabul edeceği bildirildi.

Bozüyük Müzesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, belirli ziyaretçi sayısı ile 1 Temmuz itibarıyla ziyaretçi kabul edeceği bildirildi.

Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 Mart'tan itibaren ziyarete kapalı olan müzenin, normalleşme süreci ile belirlenen sağlık önlemleri dikkate alınarak ziyarete açılacağı belirtildi.

Açıklamada, müze girişinde el dezenfektanı, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra tek seferde 8 ziyaretçi kabul edileceği aktarıldı.

Kaynak: AA