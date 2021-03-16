Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden büyük başarı
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Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden büyük başarı

16.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:19
Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden büyük başarı

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Erasmus + Öğrenici ve Personel Hareketliliği Akreditasyon projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kabul edildi.

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan Erasmus + Öğrenici ve Personel Hareketliliği Akreditasyon projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından kabul edildi. Bu bağlamda 2021-2027 döneminde 7 yıllık süre ile akredite edildi.

Konuyla ilgili olarak okul idaresince yapılan açıklamada "Akredite edildiğimiz 7 yıllık süre içerisinde, yaklaşık bir milyon Euro'ya varabilecek miktarda hibe tahsis edilmiştir. Kabul listesine giren projemizin hazırlanmasında emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.

Proje ortaklarımız olan; Yurt içinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası, Artema A. Ş., İstikamet Döküm A.Ş., yöremizde faaliyet gösteren 5 orta ve küçük ölçekli sanayi kuruluşuna teşekkür ederiz. Yurt dışında ise 5 Avrupa Birliği üyesi ülkedeki 12 büyük fabrika, 2 ülkenin Sanayi ve Ticaret Odaları, 4 Sivil Toplum Kuruluşu, 4 Meslek Lisesi ve çok sayıda küçük işletmeye, projemize verdiği katkılar nedeniyle teşekkür ederiz. Okulumuza, ilçemize ve ilimize hayırlı olsun" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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