Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus+projelerinde ilkleri uygulamaya devam ediyor

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Erasmus+ projesi kapsamında bir ilke daha imza attı. Proje çerçevesinde okul öğrencileri yurt dışında okul ile anlaşmalı ülkelerde staj imkanı bulacaklar.

Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından ulusal ajansa sunulan, Erasmus+ Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile öğrenci ve personel hareketliliği/VET Hareketlilik (Wet Charter)/faaliyeti kapsamında 2020 yılı teklif çağrısı döneminde sunulan 2020-1-TR01-KA116-087467 numaralı ve "The Development of knowledge and experience of our Students and Teachers with training and intership activities" başlıklı proje teklifi uygunluk kriterlerini karşıladığından 157 bin 742 Euro azami hibe desteği ile kabul edildi.

Toplam 157 bin 742 Euro'luk proje kapsamında Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojileri,Endüstriyel Otomasyon,Metal Teknolojisi ve Tesisat Teknolojisi alanlarından 37 öğrenci 4 haftalık stajlarını, 12 öğrenci ise 3 aylık stajlarını İspanya, Almanya, Belçika, Macaristan'da okul ile anlaşmalı işletmelerde yapacaklar.

Okul Müdürü Yusuf Özcan, "Okulumuz, ilimiz genelinde 2015 yılından bu yana her sene projeler de yer almış olup, ilk defa Erasmus Pro (3 aylık sataj) projesi kabul edilmiş olup, ülkemizde ilk uygulayıcılarından biri olacaktır. Son beş yılda akredite kurum olarak, Erasmus + projelerinde yer alan okulumuz, pandemi sürecinde de uluslararası alanda eğitimde işbirliği çalışmalarına da devam etmekte olup, önümüzdeki yıllarda da yeni projelerle eğitimde kalitenin arttırılmasına katkı sağlamayı sürdürecektir. 2015 yılından itibaren aralıksız devam eden Avrupa serüvenimiz de 100 öğrencimiz ve 25 öğretmenimiz katılımcı olup dil becerilerini, mesleki becerilerini geliştirip ve kültürel deneyimler edinmişlerdir.Bu yılda projemiz akışlarında yer alacak personelimiz ve öğrencilerimize de başarılar diler, projemizin hazırlık aşamasında emeği geçen ekibimizde yer alan ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi. - BİLECİK

