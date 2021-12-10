Bozüyük Kızılay Gönüllüleri, Pazaryeri'nde yaşlılar evini ziyaret etti - Haberler
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Bozüyük Kızılay Gönüllüleri, Pazaryeri'nde yaşlılar evini ziyaret etti

Bozüyük Kızılay Gönüllüleri, Pazaryeri'nde yaşlılar evini ziyaret etti
AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bozüyük Kızılay Gönüllüleri sosyal farkındalık projeleri kapsamında Pazaryeri yaşlılar evine ziyaret gerçekleştirdi.

Bozüyük Kızılay Gönüllüleri sosyal farkındalık projeleri kapsamında Pazaryeri yaşlılar evine ziyaret gerçekleştirdi.

Bozüyük Kızılay Gönüllüleri, Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile sosyal farkındalık projeleri kapsamında yaşlılar evini ziyaret ederek onlarla sohbet ettiler.

Belediye Başkanı Tekin'i makamında ziyaret eden gönüllüler daha sonra Kaymakam Altay ile birlikte Bozcaarmut Göleti'ni ziyaret etti.

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

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