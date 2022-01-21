"Bozüyük Kitabeleri" TÜBİTAK 2204A projesi - Haberler
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"Bozüyük Kitabeleri" TÜBİTAK 2204A projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bozüyük Fen Lisesi öğrencilerinden Halil Pamuk tarafından TÜBİTAK 2204A Liseler arası proje yarışması kapsamında "Bozüyük Kitabeleri" isimli bir çalışma yapıldı.

BOZÜYÜK, BİLECİK (İHA) - Bozüyük Fen Lisesi öğrencilerinden Halil Pamuk tarafından TÜBİTAK 2204A Liseler arası proje yarışması kapsamında "Bozüyük Kitabeleri" isimli bir çalışma yapıldı.

Projenin amacı ilçede bulunan, kültürel mirasın bir parçası olan tarihi eserlerimizin kitabeleriyle ilgili farkındalık oluşturmak, tanınıp korunmasına katkı sağlamak olarak belirtildi. Çalışma sürecinde literatür taraması, saha çalışması, anket uygulaması yapılmış ve alan uzmanlarının görüşlerinden faydalanıldığı kaydedildi. Elde edilen veriler proje için oluşturulan blog sayfasında, google mapsde ve kurum web sitelerinde yayınlandı. Çalışmanın ayrıntılarına blog sayfası https://bozuyukkitabeleri.blogspot.com/ adresinden ulaşılabileceği ifade edildi. - BİLECİK

Bozüyük Kitabeleri TÜBİTAK 2204A projesi

Bozüyük Kitabeleri TÜBİTAK 2204A projesi

Bozüyük Kitabeleri TÜBİTAK 2204A projesi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bozüyük, Yerel, Haber

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