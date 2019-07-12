Bozüyük Kent Konseyi ilk toplantısını gerçekleştirdi

Bozüyük Kent Konseyi'nin ilk toplantısı, İş Sendikası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Bozüyük Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, toplantının basına açık bölümünde Bozüyük Kent Konseyi Başkanlığı Basın Açıklamasını okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Genel kurula katılım sağlayarak Bozüyük Kent Konseyi Başkanlığına ve yürütme kuruluna seçilmemize vesile olan kamu kurumları temsilcilerimize, siyasi parti, sendika, dernek ve odalar temsilciliklerimize, muhtarlarımıza, basınımıza ve belediyemiz görevlilerine yönetim kurulu olarak teşekkür ederiz.

Başta Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Talat Bakkalcıoğlu olmak üzere belediyemizin tüm yetkililerine Bozüyük Kent Konseyi'nin oluşumunda göstermiş oldukları hassasiyet için müteşekkiriz.

Amacımız bir olmak, ilçemizi kapsayan sorunları birlikte çözümlemenin yollarını aramak ve ilçemiz için güzel projeler üreterek genel ve yerel yönetimimizin gücü ile birleşerek başarılı olmaktır. Belediye Başkanımıza, ilçemiz için yapılacak olan her projede Kent Konseyimizin de görüşlerine önem vereceğini bizlere hissettirdikleri için ayrıca teşekkür ederiz.

Kurulacak olan meclis ve çalışma gruplarında gönüllülük esasına dayanarak başta sivil toplum kuruluşlarımızın üyelerine ve tüm halkımızın desteğine ihtiyacımız vardır.

İlçe vizyonumuzun ve hemşehrilik bilincimizin geliştirilmesi, hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma, dayanışma ve adil yönetim ilkelerini hayata geçirmek başlıca görevlerimiz olacaktır. Bu vesile ile tüm duyarlı halkımızı göreve davet ediyoruz." - BİLECİK

Kaynak: İHA